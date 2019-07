De Haro a las 15:30h: "Este resultado no es contrario al resultado del PE por más que se empeñen algunos"

Tiempo de lectura: 2



Esta mañana se han completado los cargos más importantes de la Unión Europea después de que el italiano David María Sassoli haya sido elegido presidente del Parlamento Europeo, en segunda votación, con los apoyos de los socialistas, populares y liberales.

Ayer hubo acuerdo para otros cargos muy relevantes: la Presidencia de la Comisión Europea, es para Úrusla Von Der Leyen. Es alemana, del partido de Merkel, quién será la presidenta de la comisión. Presidenta del Banco Central Europeo será Christine Lagarde y presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y alto representante para la Unión Europea, nuestro español, Josep Borrell.

Ha sido un parto de los montes, porque ha hecho falta mucho tiempo, ya que no había un acuerdo, y desde que se conoció ayer el compromiso para que esto sean los cargos, las personas que estén a cargo de la Unión Europea, hay gente que critica mucho, porque dice que no se ha respetado una fórmula que se utilizó hace cinco años. La fórmula de los candidatos principales, es decir los candidatos más votados.

En realidad, estas críticas, más que una defensa, son unas fórmulas de quienes querían un pacto entre socialistas, liberales y verdes, y poner así a Timermans, que era también sostenida por Sánchez.

Esto no ha triunfado porque al final han funcionado los viejos ejes. Francia y Alemania se han puesto al mando. Es verdad que España no ha salido mal parada, porque tenemos a Borrell en un gran cargo. Pero que no nos vendan como defensa de la democracia de la UE el fracaso de un pacto socialdemócrata y verdes. Porque el partido más votado ha sido el partido popular Europeo.

El resultado final no es muy alejado a lo que había dado el resultado de las elecciones europea, pero refleja también no solo los partidos más votados, sino de los países con más influencia: Francia y Alemania.

Este resultado no es contrario al resultado del Parlamento Europeo por más que se empeñen algunos.