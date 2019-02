De Haro a las 15:30h: "España está viviendo la epidemia de la polarización ideológica"

Tiempo de lectura: 1



En España hay una auténtica epidemia que recorre todo el territorio nacional. Una epidemia invisible que tiene efectos nocivos. Se llama de muchas maneras, pero podemos designarla como polarización ideológica. El síntoma más extremo de esta enfermedad es que provoca que no veamos a personas sino posiciones ideológicas. La pagamos con los muertos. Los muertos están descansando en paz. Y la polarización es tan grave que nos dedicamos a atacar tumbas de un lado y de otro. La tumba de Franco, la de la Pasionaria, etc. Todo esto para que otros insulten a la mitad de España. La tomamos con los muertos. Habría que repasar la vida de la pasionaria para ver si uno está de acuerdo o no, sus últimos días, la implicación religiosa que tuvo, etc. Se puede estar en absoluto desacuerdo con todo lo que hizo la Pasionaria pero dejarla descasar en paz a ella ya tantos otros. Este es el síntoma de una enfermedad. Digo síntoma porque cuando no nos detenemos ni antes los muertos es que la enfmmerdedad es seria y muy grave.