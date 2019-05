De Haro a las 15:30h: "¿De dónde aprenden los chicos la violencia que emplean con sus compañeros de clase?"

Tiempo de lectura: 2



Estamos celebrando el Día contra el Acoso Escolar, es un tema del que nos ocupamos aquí habitualmente, en este programa. No nos sorprende la cuestión. A partir de las 16 hablaremos detenidamente sobre este asunto, pero todo esfuerzo para concienciarnos es poco. Hay un creciente acoso escolar en nuestro colegios y no podemos mirar para otro lado. Llevamos muchas tardes dedicadas a este asunto, hemos hablado con muchos expertos, muchos padres y el asunto es complejo. Los chicos son violentos porque aprenden la violencia, ¿Dónde la aprenden? Es duro reconocerlo, pero en parte viene de casa. Uno tiene que hacer autocrítica, uno tiene que saber qué estima le da a su hijo. Muchas veces el acosador recurre a la violencia como fórmula para sentirse alguien. También hemos hablado con expertos en redes sociales, en consumo de Internet y los padres no sabemos qué ven nuestros hijos en Internet, qué conductas aprenden, las fuentes que utilizan, etc. Nos han contado que es muy importante la colaboración con el colegio y hemos contado también aquí experiencias positivas, colegios donde se trabaja bien esta cuestión. Hay varias recomendaciones que coinciden: estar atentos a cualquier novedad, si se comporta de forma extraña, tener una relación directa con el colegio, no intentar resolverlo por nuestra cuenta, los propios compañeros de colegio se convierten en los vigilantes para que haya paz, si hay un patio sensibilizado son ellos los que luchan. Es un problema complejo, grave y requiere que los adultos nos pongamos las pilas.

