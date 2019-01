De Haro a las 15:30h: "Después de la toma de posesión de Maduro, Venezuela es claramente una dictadura"

Afortunadamente, los venezolanos no han respondido con violencia a sus provocaciones, pero eso no quita que necesiten apoyo internacional

No podemos olvidarnos de Venezuela, porque lo que se ha instalado allí después de la toma de posesión de Nicolás Maduro es ya una dictadura claramente. En las últimas horas, se ha producido una sonada de sargentos contra Nicolás Maduro. La verdad es que esto que se ha producido en la barriada de Cotiza (Caracas) no tenía posiblidad de prosperar, porque los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana que decidieron realizar el asalto no tenían ninguna posiblidad de éxito, pero esa sonada demuestra hasta qué punto el régimen dictatorial de Maduro es un régimen en descomposición. Tenemos desde aquí la imagen muchas veces de que es un régimen férreo, un bloque firme, pero la realidad es que dentro del chavismo en este momento hay muchas divisiones. Es un régimen marcado por el narcotráfico y las divisones internas son muy importantes. Afortunadamente, a pesar de todo lo que han sufrido los venezolanos, no han optado por una sublevación violenta ni armada y mira que han estado provocándoles. Mira que Madurdo ha asesinado a los demócratas de Venezuela a sangre fría y a pesar de eso, el pueblo venezolano no ha optado por la vía de las armas, pero cuanto más pacífico es el pueblo venezolano, más apoyo internacional requiere. Vuelven a ser días decisivos, porque después de que Juan Guaidó sea nombrado oficialmente como presidene de la Asamblea Nacional, que es el único organismo democrático en la oposición. Hay quien apuesta por reconocerlo como presidente interino. Lo importante es que las protestas tengan el mayor apoyo internacional posible. No hay ambigüedad como la de México. En este momento, toda la Comunidad Internacional debiera estar apoyando en este momento decisivo la presión de los demócratas.