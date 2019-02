De Haro a las 15:30h: "Un decreto ley no es una herramienta legislativa para jugar"

Tiempo de lectura: 2



Aquí sigo en la puerta del Tribunal Supremo. Estamos en la pausa de este día importante en el que ya han emepezado a declarar los testigos en el juicio por el proceso de secesión de Cataluña. Esta mañana han declarado, entre otros, Artur Mas y Soraya Sáez de Santamaría. Estaba previsto que dentro de media hora declarase Mariano Rajoy, pero va con retraso. Hemos visto salir hace un momento al ex ministro Cristóbal Montoro, que es el siguiente en declarar. Aprovechando que testigos y jueces estarán tomando café, yo voy a contaros otra cosa. El PSOE y Podemos parece que están ultimando un nuevo decreto ley para modificar la regulación de los alquileres. Hay varias razones para asegurar que es poco oportuno. La primera razón es que un decreto ley no es una herramienta legislativa para estar jugando con ella. Un decreto ley es una medida que establece la Constitución para casos de extrema necesidad. Ya hubo hace unas semanas un decreto ley que no salió adelante, porque no lo apoyó Podemos. Ahora como el PSOE parece que se pone de acuerdo de nuevo con Podemos pues van a intentar aprobarlo. No se puede estar jugando así con el Parlamento. La segunda razón es que este decreto ley va a ser convalidad si sale adelante cuando estén disueltas las cámaras y esté en marcha la diputación permanente. Una diputación permanente no está para eso. Tercera razón es que establece lo que Podemos había reclamado. Una limitación de los precios según el IPC. Hay que conseguir alquileres sociales pero establecer como criterio el IPC a lo mejor es una fórmula que desincentiva el alquiler y necesitamos lo contrario. La cuarta razón es que va a haber una normativa a nivel nacional y otra en cada Comunidad Autónoma, por lo que vamos a tener un enredo de cuidado. Un deceto ley que no parece oportuno al menos por esas cuatro razones.