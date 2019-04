De Haro a las 15:30h: "Cuánto me duele decir que Maduro sigue ganando"

Tiempo de lectura: 2



Van a cumplirse ya tres meses desde que Juan Guaidó fuese proclamado como presidente encargado de Venezuela. Tres meses. El tiempo pasa rápido. Y después de estos tres meses hay una cosa evidente y es que Maduro sigue al frente del país, el sufrimiento se ha incrementado considerablemente con cortes de luz, cortes de agua que se añaden a la situación sanitaria que es una insostenible, pero ahí siguen los venezolanos sufriendo la falta de medicinas, la falta de asistencia hospitalaria y a pesar de todo Maduro no se marcha y además las deserciones dentro del ejército han sido bajas, son 1.500 soldados no de alto rango. Esto supone que tres meses después la carrera continúa, la lucha por la democracia continúa,pero es evidente que, de momento, Maduro va ganando. Duele muchísimo, estaría encantado de no pronunciar las palabras que estoy pronunciando, pero es así. La fórmula de la presión internacional, la estrategia de EEUU con su encargado de la Seguridad Nacional no ha servido y la pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué Maduro está tan fuerte? Probablemente porque el modelo es cubano, el soporte de los servicios secretos cubanos está vertebrando la resistencia de Maduro a abandonar el poder y luego hay otra cuestión fundamental. Está Cuba y luego Rusia y China están interesadas en que Maduro continúe sobre todo porque tienen una deuda que cobrar y a China también le interesa que Venezuela esté fuera del ámbito de la libertad con su proyecto de la ruta de la nueva seda. De momento, Maduro resiste lo que no podemos hacer es olivdarnos de Venezuela y de su lucha por la libertad. Ya dijimos hace tres meses que, a pesar de las grandes esperanzas suscitadas, el cambio requeriría tiempo. Podemos desanimarnos y decir que no se ha conseguido...No se conseguirá de momento, pero en la medida en la que se mantiene la lucha, continúa la lucha internacional no podemos dejar de acordarnos de los venezolanos.