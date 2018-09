De Haro a las 15:30h: "¿Cuántas fórmulas va a proponer el Gobierno? El sistema de pensiones es algo muy serio"

El Gobierno ha dado ya tantas versiones que no sabe uno con qué quedarse. Hay que dejar de hacer anuncios que luego no se pueden cumplir

Ya tenemos otra versión sobre lo que quiere hacer el Gobierno con las pensiones y el IPC. Ahora va y dice el Secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granados, que "sería perverso vincular la subida de las pensiones a un solo indicador, el IPC", pero ¿Cuántas fórmulas va a proponer el Gobierno? Cuando el Gobierno del PSOE era oposicón, aseguraba que no quedaba más remedio que subir las pensiones conforme al IPC. Cuando el PSOE llegó a Moncloa, lo mantuvo un tiempo. Después, dio un paso atrás y por la presión de Podemos fue hacia delante. Dentro de un par de horas puede cambiar otra vez. Octavio Granados no quiere que se vincule el IPC a la subida de las pensiones. Ha dado ya el Gobierno tantas versiones que no sabe uno con qué quedarse. Esto es una cosa muy seria. Lo ha dicho el propio Granados, que ha hablado de un problema para dentro de diez años. No puede ser que el Gobierno esté dando una versión cada dos días sobre cómo quiere subir o no subir las pensiones. Esto se tiene que debatir en el 'Pacto de Toledo' de forma serena, tranquila y dejar de hacer demagogia con esto. Dejar de hacer anuncios que luego no se pueden cumplir o en función de lo que pida Podemos. Estamos hablando de las pensiones.