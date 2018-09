De Haro a las 15:30h: "Crear una sociedad para no pagar impuestos no cumple con el listón ético de Sánchez"

Tiempo de lectura: 1



El ministro austronauta, Pedro Duque, reconoce que creó una sociedad patrimonial en la que puso sus dos casas para pagar menos impuestos. ¿Es eso legal o no? Los expertos están discutiendo sobre ello, pero lo que está claro es que la creación de una sociedad para no pagar impuestos no cumple con el listón ético fijado por Pedro Sánchez en 2015 cuando dijo que no iba a tolerar que hubiera nadie en su ejecutiva con una sociedad instrumental para pagar menos impuestos. El ministro Maxim, de cultura, dimitió porque le hicieron pagar tras una inspección más impuestos y también tenía una sociedad instrumental. Este es el problema de Pedro Sánchez. Ha puesto muy alto el nivel ético y tiene un Gobierno apoyado con muy pocos diputados y hora tras hora, el desgaste y la debilidad del Gobierno aumenta. Pedro, ¿Pa' qué te metes a gobernar si tienes 80 y poco diputados?