De Haro a las 15:30h: "Boris Johnson está exhibiendo su ceguera con el nacionalismo"

Normalmente solemos hablar de la bolsa en 'La Tarde' pero claro, hoy estamos más pendientes de la bolsa que otros días porque ayer el IBEX se dejó 2,5% y cerró en los 8.986 puntos . Ayer fue la peor sesión del año. ¿Y que está pasando hoy en la bolsa? Los bancos están recuperando terreno prácticamente todos menos el BBVA, que tiene la noticia de la imputación por el asunto Villarejo, la banca rebota después de la caída de ayer, ya veremos que sucede al cierre, todavía están pendientes de una decisión que se va a tomar en Estados Unidos del precio del dinero. ¿Por qué la bolsa cerró ayer con ese ajuste tan importante? Porque hay muchos temores de lo que pueda significar la llegada de Boris Johnson.

Boris Johnson no se ha cortado un pelo, ha preparado un Gobierno para blindarse en una lucha sin cuartel con Bruselas y exige renegociar el déficit, exige una cosa que se llama la supresión del pack stock para que no vuelva la frontera dura con Irlanda del Norte. Esto ha provocado que la libra camine hacia la paridad, porque no se espera que las cosas vayan especialmente bien para el Reino Unido.