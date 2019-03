De Haro a las 15:30h: "A veces uno tiene la sensación de que se encadenan sucesos por acción-reacción"

Tiempo de lectura: 2



Tenemos una última hora que nos llega desde Utrecht. Esta mañana se ha producido un ataque, parece que puede ser un ataque terrorista, no está confirmado este extremo, pero sí que hay tres personas muertas. A las 15 podría haber un fallecido, pero el alcalde de la ciudad lo ha asegurado. Hay heridos y se está buscando el que parece el presunto responsable del ataque, que es un ciudadano de origen turco.Todavía las informaciones son muy preliminares y tendremos que seguir pendientes. El viernes teníamos que contar ese atentado contra dos mezquitas en Nueva Zelanda donde morían 50 personas. No queremos establecer conexiones, dar por seguro de que se trata de un atentado terroristas, pero a veces uno tiene la sensación de que se encadenan sucesos por acción-reacción. El que cometió presuntamente los asesinatos en Nueva Zelanda actuaba contra los musulmanes supuestamente motivado porque creía que había una invasión musulmana en Occidente. Todavía no sabemos las motivaciones de este ataque, pero hace temer la posiblidad de que sea una reacción en una especie de terrorífico encadenamiento de muerte y de venganza. Cuando dicen algnos que estamos viviendo una III GM con otro formato, probablemente no exagera. También es noticia que Messi fue ovacionado en el Villamarín ayer después de lo que para los aficionados del Betis, aunque era un gol del contrario, era un estupendo gol que merecía la ovación. La verdad es que estas cosas te llaman la atención, porque aquí al adversario no le reconocemos ni que tiene dientes, ni que es humano. Cuando en un partido de fútbol al adversario al adversario se le reconoce que ha hecho algo estupendo, es muy loable. Los aficionados en este caso del Betis nos enseñan que esto es deporte , que es una competición y que está muy bien reconocer que el adversario te ha metido un golazo. ¿Por qué no?