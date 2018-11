De Haro a las 15:30h: "42.0000 millones de euros están sin recuperar todavía. Poca broma con esto"

Tiempo de lectura: 1



El Congreso ha aprobado hoy un informe de unas de las comisiones de investigación que estaban en marcha en las Cortes. Ha sido una comisión seguida fundamentalmente por los que conocen bien la situación del sistema financiero. Tuvo momentos importantes como la comparecencia de Rato, pero lo relevante es que con el voto de los diferentes grupos parlamentarios en esa comisión que ha estado presidida por la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, se han votado unas conclusiones en las que se pide una intervención más seria por parte de los supervisores financieros. La comisión tenía como objetivo investigar cuáles fueron las causas de la crisis financiera que sobre todo afectó a las cajas de ahorros. Hay que tener en cuenta que hay 42.000 millones de nuestro dinero que se utilizaron para el rescate financieron y dice el Banco de España que ese dinero va a ser muy difícil de rescatar. ¿Qué pasó? ¿Qué no funcionó? Las conclusiones de esta comisión dicen que falló la supervisión, que no se actuó de forma correcta, que fallaron los gestores de las cajas de ahorros. Si fallaron los gestores de las cajas de ahorros es porque no tenían ni idea de finanzar y eso fue porque los eligieron los políticos. Quizá en el informe tenía que haberse concluído con más claridad. No solo fue la supervisión sino también de las cajas de ahorros. 42.0000millones de euros, poca broma, están sin recuperar todavía.