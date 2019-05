De Haro a las 15:30h: "Un 34% de los bulos difundidos por whatsapp tienen un origen desconocido"

Tiempo de lectura: 2



Hoy Greenpeace ha presentado un estudio sobre la información que hemos recibido en los últimos meses, en las últimas semanas en nuestro whatsapp. Hemos recibido aparte de la mujer, el marido o el hijo, algunas “pretendidas informaciones”. Muchas cosas que recibimos por whatsapp no son de información, son noticias falsas, lo que se llama ahora “fake news” y este estudio revela que un 34% de los bulos difundidos por whatsapp tienen un origen desconocido. Un 40% de ellos se refieren a partidos políticos y un tercio no se sabe de donde viene. No es que tu cuñado te mande un mensaje del candidato que le guste, no. Un 30% de esa información, que no es información, tiene un origen desconocido. Estamos en parte siendo bombardeados por gente que tiene interés de que recibamos basura informativa, basura desinformativa. Es difícil ponerse a salvo de esto. Solo hay una manera de salvarse de esto: buscando fuentes que sean verídicas. El problema es que en realidad nosotros seleccionamos qué conexión tenemos con el mundo y esa conexión no lo es muchas veces. Lo que hacemos con las redes sociales y el whatsapp es estar conectados con la tribu. Para estar conectado con el mundo, hay que estar informado y conectar también con los que no piensan como nosotros. Si seleccionas solo la música que te gusta escuchar, al final estas desconectado del mundo.

