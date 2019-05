De Haro a las 15:30h: "No se puede ser el lunes defensor de los valores católicos y el martes lo contrario"

Tiempo de lectura: 2



La campaña electoral es también campaña europea. Estamos menos pendientes de ella, porque nos parece más lejano, pero que tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana. El sábado hubo en Milán una marcha Salvini, que es el vicepresidente del Gobierno italiano, pero en realidad, es el que manda en Italia en este momento. Ahí se reunieron líderes de partidos europeos contrarios a Europa. Hubo una reunión de “eurófobos”. Fue curioso en esa marcha, en esa intervención de Salvini, aparte de las críticas contra Europa, que empiezan a ser un tópico, la incursión que hizo Salvini en cuestiones eclesiales. Salvini es un hombre que, como otros, dice hablar en nombre de unos valores occidentales y católicos, pero se hartó de criticar al Papa actual. Papa no hay más que uno, que es el que hay en el presente. Esta noticia me hizo recordar que no es solo en Italia donde sucede. Es cada vez más frecuente que algunos hablen en nombre de los valores católicos contra el líder de los católicos, que es Francisco. Cada uno es libre de decir con respeto, pero lo que no se puede ser el lunes defensor de los valores católicos y el martes hartarse de criticar al líder de los católicos. Parece que algunos políticos de la nueva política son más papistas que el Papa.

