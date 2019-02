De Haro a las 15:30h: "¿Qué nos pasa en Occidente para que la violencia aumente entre los adolescentes?"

Tiempo de lectura: 1



Londres vive una auténtica epidemia de acuchillamientos protagonizados por adolescentes. En las últimas horas, ha muerto apuñalado un niño de 14 años. Es el quinto asesinado en 10 días. Es algo que tiene a todo el mundo muy conmocionado, ¿Qué está pasando para que esta ciudad,en principio con un alto nivel de vida, esté sufriendo esta especie de epidemia de acuchillamientos? Parece que el nivel es de 12.000 incidentes al año. Todos ellos muy similares. Los agresores y las víctimas son jóvenes adolescentes. Violencia entre los adolescentes en una de las ciudades, en principio, más desarrolladas del mundo y con un mayor nivel económico. Hay quien dice que es porque hay muchos recortes, no hay asistencia para jóvenes. Habrá que seguirle la pista a esto, porque Londres marca tendencia en muchas cosas. Es una de las ciudades más solitarias del mundo. Probablemente Londres es una referencia en la deshumanización. Familias rotas, familias desvertebradas, chicos a los que no se les atiende, mucha insatisfacción, frustracion, falta de inclusión en un proyecto común, porque no solo es una ciudad muy plural sino multicultural en el sentido negativo de la palabra. ¿Qué nos pasa en occidente para que la violencia aumente entre los adolescentes? Esta es una pregunta muy seria que que habría que intentarla mirar a la cara, porque en principio son las generación que lo está teniendo todo o casi todo si comparas lo que esos adolescentes han tenido o tienen con lo que tuvieron sus padres antes, no hay comparación posible. Les falta sentido, valores...¿Que les falta?¿Por qué recurren a la violencia? Londres marca tendencia, estas preguntas son serias y no conviene quedarse en la anécdota.