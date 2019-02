De Haro a las 15:30h: "La juez que lleva el caso de Zaplana ha cambiado de criterio"

Tiempo de lectura: 1



La juez María Isabel Rodríguez, que es la que lleva el caso de Zaplana, ha cambiado de crierio. Zaplana está o estaba hasta hace unas horas en prisión preventiva, pero está también muy enfermo de leucemia. María Isabel Rodríguez hasta hace unas horas se había mostrado contraria a ponerlo en libertad por riesgo de fuga o destrucción de pruebas. Los médicos habían dicho que Zaplana estaba en el hospital y que la vuelta efectiva a prisión ponía gravemente en riesgo su vida. Después de varias semanas, la juez ha cambiado de criterio. Ahora ya no percibe riesgo de fuga y tendrá que entregar el pasaporte. Lo de Zaplana era un clamor. Es lógico que la juez tome las decisiones oportunas para evitar la destrucción de pruebas y el riesgo de fuda, pero también había y hay razones humanitarias para dejar en libertad a Zaplana que, en realidad, se trata de que siga en el hospital. Poco va a cambiar porque en principio no puede salir del hospital. La prisión preventiva tiene una clara función en nuestro ordenamiento: evitar la fuga, la reiteración de los delitos, etc. Parecía bastante evidentes que estos supuestos no se daban en el caso de Zaplana. Ya decimos que está afectado severamente por una leucemia. Parece que la juez se ha venido a reconocer lo evidente. Corrige María Isabel Rodríguez y, al corregir, acierta.