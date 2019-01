De Haro a las 15:30h: "Igual que supone un reto el que haya pocos nacimientos, también lo es que vivamos más"

Tiempo de lectura: 1



En España se está produciendo una auténtica eclosión de los centenarios, de las personas que tienen más de 100 años. La pirámide de población no solo se modifica por la parte de abajo, donde hay cada vez menos nacimientos, sino que por la parte de arriba se ensancha el número de aquellos que tienen más de 100 años. En 1977, cuando estaba a punto de iniciarse la Transición política había 800 centenarios en España. Ahora hay 16.000 centenarios. Lo ha revelado un informe de la Fundación de las Cajas de Ahorros. Esto quiere decir que cada vez vivimos más y que no es muy excepcional que una persona llegue hasta los 100 años, pero no hay que ocultar que esto supone un reto. Igual que supone un reto el que haya pocos nacimientos, también lo supone el que cada vez vivamos más tiempo y el que sean muchos los que lleguen a los 100 años, sobre todo porque significa que afortunadamente uno va a estar mucho tiempo cobrando una pensión, porque alguno llegarán muy bien a los 100 años, pero otros necesitarán cierta ayuda y ahora mismo está en las familias. Un sistema de atención a la dependencia como el que hemos tenido durante la crisis que ha sufrido severos recortes, ahora está mejorando, no hubiera estado en pie sin la ayuda de las familias. Con lo cual, habrá que empezar a hablar de estas cosas. Hablamos de rifirrafes políticos a diario, pero de las tendencias de fondo hablamos poco y eso implica muchos retos en ámbito de las pensiones, de los cuidados, la dependencia en lo que supondrá la desaparición de las familias como la entendemos ahora, que desaparecerá como la entendemos ahora.