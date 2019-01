De Haro a las 15:30h: "No se puede dudar del compromiso de la iglesia venezolana por la causa de la libertad"

Tiempo de lectura: 1



Hay quien se ha llevado a escándalo porque el Papa haya dicho que "tema un derramamiento de sangre en Venezuela". Hay algunos sesudos analistas, sesudos columnistas a los que estas declaraciones les han parecido muy mal. ¿Por qué? El papa ya sabe que hay muertos. La iglesia venezolana ha estado con las manos metidas en el conflicto venezolano hasta el final, hasta el fondo. Cuando era posible apostó la iglesia venezolana por el diálogo. Cuando el diálogo no tenía sentido, dijo no tenía sentido. La iglesia venezolana el 23 de enero apoyó la manifestación. Ha apoyado a Guaidó. ¿Se puede dudar del compromiso de la iglesia venezolana por la causa de la libertad cuando está la primera en la lucha por la libertad? ¿A qué viene ese escándalo de los que no están sobre el terreno? De los que quizá por sus prejuicios, quieren aprovechar la ocasión para criticar al Papa. Ya ha habido derramamiento de sangre, sí, 40 muertos en estas protestas, 150 muertos el año pasado, pero cuando el Papa está diciendo que teme un derramamiento de sangre está diciendo lo que todos pensamos, que afortunadamente la oposición ha sido pacífica y casi se podría decir, milagrosamente, no ha habido una guerra civil en Venezuela. Teme, como todos, una guerra civil. ¿Por qué este escándalo de algunos columnistas? ¿Sugieren acaso estos columnisas que el Papa y la iglesia no están comprometido por la libertad en Venezuela? Algunos han sido corresponsales de guerra y saben lo que es una guerra, saben lo que es un derramamiento de sangr. Que recuerden esos columnistas cuando hacían corresponsalías de guerra, porque el Papa lo único que no quiere es que haya una guerra civil en Venezuela.-