De Haro a las 15:30h: "El FMI ha rebajado las previsiones de crecimiento del mundo al 3,6% en 2020"

Hoy hemos tenido una noticia económica importante. El FMI, uno de los grandes organismos que además de vigilar y ayudar a ciertos países, también establece previsiones de cómo va a ir la economía. Este organismo, el FMI ha rebajado las previsiones de crecimiento del mundo al 3,6 en 2020. Esto nos afecta bastante más de lo que parece. Son cifras, es economía y siempre nos parece que no tiene que ver con nosotros, pero esto significa que quien sabe de economía cree que en el mundo se está produciendo una ralentización del crecimiento. La eurozona está parada y en España seguimos creciendo, pero vamos a acabar con una décima menos de lo previsto en 2018. Este aviso, este nuevo aviso ocurre por la incertidumbre del Brexit, por la guerra comercial, por la subida de tipos de interés...Hay muchos factores y nos afectará a los españoles. Esta ralentización mundial nos pilla en un mal momento, porque tenemos un Gobierno que está haciendo una política económica muy mala. El Gobierno, aprobó hace unos días el proyecto de Presupuestos. Este proyecto de Presupuestos no se lo cree nadie. No hay organismo internacional que se crea que lo que está puesto en esos papeles se va a cumplir, que se va a recaudar el dinero que dice Sánchez que se va a recaudar, porque lo dicen todos los expertos...Lo que prevé el Gobierno que va a recaudar lo va a hacer con unos impuestos que todavía no están aprobados. Entonces, por resumir, previsión de que la economía mundial se ralentiza con un Gobierno que hace unos presupuestos que no se lo cree nadie. No nos viene bien la política económica de este Gobierno, que es una política de más gasto en un momento en el que todo parece que va a ir más lento.