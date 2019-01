De Haro a las 15:30h: "Casos como el de Yulen requieren de cierta serenidad"

Tiempo de lectura: 1



Seguimos muy pendientes del rescate del niño Yulen en Totalán. Un grupo de mineros asturianos viaja hasta Totalán para excavar la última parte del túnel horizontal. Ya a estas horas, lo que se está intentando es excavar un túnel paralelo y desatascar el tapón de arena que puede haber a unos 73 metros de profundidad. Continúan las labores de rescate y en las últimas horas crece la tensión y crecen las críticas. Hay quien dice que no se está haciendo lo suficiente, que no se emplean suficientes medios, que no se ha puesto todo el instrumental ni los recursos necesarios...Lógicamente, estas son horas de angustia. Cuanto más cercano es el que hace las declaraciones a los familiares, pues se entiende que la familia esté nerviosa, atravesando un mal momento, pero estos casos requieren de cierta serenidad. Serenidad informativa, serenidad en la valoración. Habrá tiempo de analizar todo lo que habrá que analizar, pero tenemos que reconocer que esto de enfadarse y de cabrearse porque se utilicen más o menos recursos es una forma de escape. Como el dolor es tan incomprensible y tan dolor, tenemos que encontrar un culpable.Este es un mecanismo habitual. La culpa la tiene el Gobierno, el ministro del Interior...A lo mejor es cierto y alguien tiene la culpa, pero si nos paramos un momento a pensarlo nos damos cuenta de que esta tendencia tanto a una información a veces poco delicada con una situación así y una tendencia a echarle la culpa a alguien es solo fruto de la ansiedad que produce una desgracia como esta. No es la primera ni la última palabra quien tiene la culpa de lo que ha pasado, si es que alguien la tiene. La primera y la última palabra es el dolor de la familia y el destino de este chico.