De Haro a las 15:30h: "La construcción de un muro siempre es un fracaso"

Donald Trump ha viajado en las últimas horas hasta Texas para hacer su campaña en favor de la construcción del muro con México. Donald Trump está empeñado en desbloquear dinero para la construcción de un muro que es absolutamente innecesario. Un muro que, en realidad, solo sirve para que Trump polarice EEUU, gane adeptos y utilice políticamente el miedo. En este momento, hay cierre de Gobierno en EEUU. Esto quiere decir que los funcionarios no pueden cobrar porque es un mecanismo que está establecido. Si no se aprueba el presupuesto, los funcionarios no cobran. Es una medida que tiene la Administración estadounidense para forzar a los políticos a que lleguen a acuerdos sobre el presupuesto. En este momento hay cierre de Gobierno, porque los demócratas no quieren autorizar el dinero que Trump pide para la construcción de un muro. Ya hay algunas deserciones entre los republicanos que piden una solución. Este empeño de Trumpo por conseguir dinero y construir el muro es un ejercicio electoralista. Uno mira los flujos migratorios en EEUU, la llegada de mejicanos y el balance es negativo. Simplemente se trata de aprovechar el miedo que tienen algunos estadounidenses a la llegada de los inmigrantes. La construcción de un muro siempre es un fracaso y Trump quiere aprovechar este fracaso para polarizar la sociedad estadounidense, aprovecharse del pánico y para ganar la próxima convocatoria electoral. Es profundamente inmoral instrumentalizar el miedo.