De Haro a las 15:30h: "No conviene abusar de ese adjetivo, pero es un momento histórico el que vive Andalucía"

En las últimas horas, hemos estado muy pendientes de si se cerraba o no se cerraba el apoyo de Vox a la investidura de Juanma Moreno, si las propuestas de Vox eran radicales o no eran tan radicales, si eran constitucionales o si no eran constitucionales. Esto puede habernos distraído del momento histórico, porque no conviene abusar de ese adjetivo, pero es un momento histórico el que vive Andalucía. Es un momento histórico porque la democracia está pensada para ser un sistema donde haya relevo, para ser un sistema donde hay alternancia y es inevitable que cuando no hay alternancia en democracia se adquieran ciertos malos hábitos. El caso de los ERE es solo un reflejo de esos malos hábitos. Si tú ganas elecciones continuamente, si gobiernas continuamente, tiendes a pensar que nunca te vas a marchar, que en realidad todo cabe bajo las alfombras y que no vas a tener que dar cuentas a nadie porque los votos lo tapan todo. Ese es el cambio que a partir de esta tarde se produce en Andalucía. Ya veremos qué sale de debajo de las alfombras. Es un poco ingenuo pensar que las auditorías pactadas van a desvelar grandes pufos. Los pufos están a la vista de todos en los tribunales. Responsabilidades de quien llega al Gobierno. Airear, abrir ventanas y sobre todo dar protagonismo a la sociedad civil. Una sociedad la cambian los ciudadanos, no la cambian los políticos.