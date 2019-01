De Haro a las 15:30h: "España mantiene a flote la economía de Cataluña"

Tiempo de lectura: 1



El diario El Mundo está contando que ha llegado al Congreso de los Diputados un informe del Tribunal de Cuentas, que controlas las cuentas públicas. Lo que dice ese informe es que el fondo de financiación de las Comunidades que se creó para rescatarlas no se aplican de la misma manera en todas las Comunidades y en el caso de Cataluña es especialmente grave. Dice que el dinero que se utiliza para pagar servicios públicos en teoría, en realidad no se usa para pagarlos, no se aportan facturas justificativas y se vulneran los plazos de devolución del Estado, de lo que Cataluña le debe al Estado. En 2011 se hizo famoso aquello de "España nos roba" que decía el entorno de Artur Mas. Es todo lo contrario. España mantiene a flote a Cataluña con unas ayudas que la Comunidad Autónoma no utiliza para lo que tiene que utilizar, no justifica de forma adecuada y devuelve tarde. En 2011, todavía Artur Mas intentaba cuadrar las cuentas y cuando se dio cuenta de su fracaso se abrazó al discurfso independentista. Todo el procés comienza cuando Artur Mas se da cuenta de la impopularidad política que tiene su partido por tener que hacer una política de recortes. Ahora, 7 años después, es el Estado quien tiene rescatado a Cataluña y ésta no devuelve como tiene que devolver su dinero.