De Haro a las 15:30h: "Este Gobierno quiere sacar una reforma educativa a toda costa"

Hoy ha habido del Consejo Escolar del Estado. Este es un órgano consultivo en el que están representados todos los miembros de la comunidad educativa y se han reunido para estudiar el proyecto de ley que quiere sacar adelante en tema de enseñanza el Gobierno de Sánchez. Este Gobierno no tiene los apoyos suficientes y a pesar de ello quiere sacar una reforma educativa. Este es uno de los temas más importanes que tenemos en nuestro país. El comité permanente del Consejo Escolar del Estado ya le hizo duras observaciones al proyecyo de ley de la ministra Celáa, porque no prevé por ejemplo, garantías para la enseñanza del castellano en toda España y porque no le da a las comunidades religiosas la capacidad para redactar los libros de texto. Esas fueron algunas de las muchas anotaciones que hicieron. Vamos a ver lo que sale hoy de esa reunión, pero en cualquier caso, los miembros del Consejo Escolar del Estado, donde están representado los padres, profesores, centros...Se han quejado en las últimas semanas de que ha habido y hay mucha prisa y de que el Gobierno quiere sacar esto a toda costa. Una ley muy ideologizada de educación, porque si hay elecciones antes de que acabe la legislatura quiere dejarlo hecho. El PSOE, al que se le llenó la boca hablando del pacto de Estado de educación, ahora está haciendo exactamente lo contrario. Seguro que lo que saldrá del Consejo Escolar del Estado es una denuncia práctica de la falta de consenso con la que se ha elaborado esta reforma de la enseñanza de la educación.