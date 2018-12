De Haro a las 15:30h: "Es sorprendente la falta de rumbo de la política migratoria del Gobierno"

Tiempo de lectura: 1



Hemos sabido hace algunos minutos que el barco de Open Arms con 310 migrantes rescatados en el Mediterráneo llega a costas españolas mañana en torno a las 8:00 de la mañana. No sabemos si será en Algeciras o en el municipio de San Roque, también en Cádiz. Son personas rescatadas en el mar y hay una consideración política que hacer sobre esta cuestión, porque el que el Open Arms llegue con esos 310 migrantes seguramente es una exigencia humanitaria. Han sido rescatados, tienen que ser desembarcados, pero es sorprendente la falta de rumbo de la política migratoria del Gobierno, porque empezó Pedro Sánchez autorizando la llegada de un barco, después la denegó a otros que pedían el permiso y ahora ha vuelto a autorizarla. Todo esto mientras se producen devoluciones en caliente. Todo esto mientras no se han modernizado, como ha dicho el Defensor del Pueblo, suficientemente los centros de acogida. Todo esto cuando el Gobierno de Sánchez no ha pedido ayuda como sí hicieron Grecia e Italia cuando esos dos países sufrieron crisis migratorias como la nuestra. No ha pedido ayuda a Frontex para rescatar a los migrantes que perecen en el Mediterráneo. Es una obligación humanitaria salvar a quien está a punto de ahogarse y dar puerto seguro a quien lo necesita, pero lo que no es de recibo es este ir y venir. Tomar una decisión un día y al día siguiente la contraria. Necesitamos una política migratoria clara con un rumbo claro, sobre todo en este momento en el que España está sufriendo una importante crisis. Estamos recibiendo muchos más migrantes este año que el pasado. No se pueden dejar de cumplir las obligaciones humanitarias, pero hay que tener claro cuál es el criterio.