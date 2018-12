De Haro a las 15:30h: "¿No estaremos dando los periodistas una falsa sensación de que este país es inseguro?"

Tiempo de lectura: 1



Todos estamos pendientes de las novedades del caso de Laura Luelmo. Es inevitable, porque es un caso que nos ha sobrecogido. Primero, la desaparición. Luego, la aparición del cadáver. Hay un detenido, el hermano gemelo del vecino de Laura Luelmo. Inevitablemente, ocupa mucho tiempo informativo este caso, pero quizá los periodistas tendríamos que hacer una cierta autocrítica sobre esta cuestión. Es una desaparición, es una cuestión importante, pero a veces tendríamos que estar preguntándonos si el morbo y la búsqueda de cuota de pantalla a toda costa no tendría que estar sometida al rigor informativo, a no crear alarma innecesaria y a cuesitones de deontología profesional que ya sé que en este momento es algo incómodo recordar. Pero para eso estamos, para recordar cosas incómodas, porque a base de llenar programas durante horas sobre estos casos, ¿No estaremos dando los periodistas una falsa sensación de que este país es profundamente inseguro? Pues no es verdad. Este es uno de los países más seguros de Europa, pero a veces se crea una apariencia falsa y también con estas noticias y los análisis que se hacen, se tiene la sensación de que aquellas personas que han sido condenadas son tratadas de forma muy blanda. Tampoco es verdad. España tiene en este momento uno de los códigos penales más duros de toda Europa. Con una estancia media en prisión de las más largas de Europa. Es comprensible que un caso como el de Laura Luelmo provoque inquietud, preocupación y dolor, pero voy a ser políticamente incorrecto y voy a ser crítico con los periodistas, con nosotros. Los sucesos y el morbo dan mucho a costa de a veces casi todo.