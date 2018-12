De Haro a las 15:30h: "Debemos no construir morbosidad respecto a lo sucedido con Laura Luelmo"

No conviene que nos precipitemos, pero sí podemos recordar las palabras de la madre de Gabriel: que no se extienda la rabia

Son tardes de dolor. Son tardes de desolación para la familia de Laura Luelmo a la que le mandamos desde aquí un abrazo. Como te venimos contando desde hace algunos minutos el cadáver hallado hoy al medio día en un paraje escarpado de Huelga es de Laura Luelmo, la maestra que desapareció el pasado miércoles cuando salió a hacer senderismo. Descanse en paz. Laura, la joven profesora. Todavía las informaciones son muy preliminares y no conviene hacer valoraciones precipitadas y quizá el mejor homenaje que podamos rendirle a Laura Luelmo es no construir una historia de morbosidad en torno a lo sucedido. No sabemos qué ha ocurrido, ni por qué falleció. Hay hipótesis, se está investigando y ya sabemos que hay que tener paciencia en estos casos y dejar trabajar a la Guardia Civil. En cualquier caso, además de mandar desde aquí un abrazo a toda familia hay algo que sí podemos decir. Podemos recordar en estos momentos a la madre de 'pescaito', la madre de Gabriel que perdió a su hijo, porque lo mató una persona que conocía. Recordarán que esa madre que perdió a su hijo pidió que no se extendiera la rabia. Decía una madre que había perdido a su hijo Gabriel. Dede que oímos esas palabras, son la regla ante estas desapariciones que acaban con el hallazgo del cadáver. Que essto no sea motivo para que cunda la rabia. No tengo más que decir que lo que decía la madre del 'pescaito'.