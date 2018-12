De Haro a las 15:30h: "Los votantes de Cs piden cambio y si la dirección no lo entiende será un error"

Tiempo de lectura: 2



Jornada histórica lo que se vivió ayer en las elecciones adnaluzas, porque por primera vez el resultado de las elecciones permite que haya un relevo en la Junta de Andalucía. Es la única Comunidad Autónoma donde no ha habido cambio. El PSOE lleva 36 años gobernando. Se produjo un resultado histórico, porque hay tres partidos políticos que tienen mayoría absoluta para que no gobierne el PSOE. Son Cs, PP y VOX. Jornada histórica la de ayer y hoy ya han comenzado los líos. Hay un lógico, el de dentro del PSOE. Es que han caído mucho y en Andalucía han perdido 1 de cada 3 votantes en tres años. Es normal que haya nervios, porque esto condiciona el calendario electoral de Pedro Sánchez, pero sin duda el lío de la mañana ha sido el enfrentamiento entre Ábalos y Susana Díaz. Él quiere que se vaya y ella ha dicho que no se va. No es para menos. A los votantes socialistas de Andalucía no les ha gustado nada el acuerdo con independentistas con Podemos y demás personal. También está el lío con las fuerzas que pueden protagonizar ese cambio. Sería incomprensible que Cs no facilitara el cambio y está mandando señales llamativas. El secretario general, Villegas, ya está diciendo que PP y PSOE tienen que facilitarle el Gobierno. ¿Por qué? Si es la tercera fuerza. Aquí viene esta equidistancia de Villegas esta mañana. Si se trata de cambiar no de establecer equidistancia. Juan Marín reclama para él la presidencia de la Junta. Es lógico que estén en estos primeros escarceos, pero si C'S no facilita el cambio se equivocará mucho. Si se mantiene entre PP y PSOE ya se verá qué le ocurrirá, porque los votantes de Cs han votado cambio y si la dirección del partido no lo entiende se van a equivocar.