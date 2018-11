De Haro a las 15:30h: "Si hemos llegado hasta aquí se debe a lo que en su momento impulsó Don Juan Carlos"

No estuvo en el 30 aniversario de las primeras elecciones democráticas y aquel fue un error que ahora corrige en el 40 aniversario de la Constitución

Tiempo de lectura: 1



Durante buena parte del XIX y del XX, las constituciones entraban en vigor, si entraban en vigor, durante poco tiempo y rápidamente eran reformadas. 40 años es un gran aniversario para una Constitución. Hemos sabido que en esta ocasión, el rey emérito DonJuan Carlos sí va a estar presente en ese cumpleaños. No estuvo en el 30 aniversario de las primeras elecciones democráticas. Aquel fue un error que ahora se corrige. Don Juan Carlos puede haber cometido errores, pero no se le puede negar su protagonismo en la Transición y en la Constitución de 1978. El rey emérito cuando era difícil esa Transición, impulsó y fue protagonista. Supo buscar a las personas más convenientes en ese momento para hacer ese cambio de forma pacífica. A nosotros nos parece normal, pero hay muy pocos países en el mundo que después de una larga dictadura hayan transitado a una democracia de forma pacífica. Por eso es lógico, por sus méritos que el próximo jueves, 6 de diciembre, esté presente en este cumpleaños, porque si hemos llegado hasta aquí en una parte no pequeña se debe a lo que en su momento decidió el rey emérito.