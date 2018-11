De Haro a las 15:30h: "Hay que delimitar las competencias del Parlamento de Cataluña"

Porque la soberanía es la de todos los españoles de forma indivisible y no autonómica

El Tribunal Constitucional por unanimidad ha admitido a trámite el recurso que le planteó el Gobierno sobre la resolución aprobada en su día por el Parlament de Cataluña reprobadno al rey. Esta noticia es importante por varias razones. Primero, porque esta admisión a trámite va en contra de lo que dijo el Consejo de Estado. Segundo, porque el Gobierno arrastró bastante los pies en esta cuestión. Tercero, quizá lo más relevante es que los independentistas aseguran que aquella resolución aprobada a principios de octubre por el Parlament de Cataluña no era sino una forma de libertad de expresión. Pero es que la cuestión es que el Parlamento Autonómico se pronunción sobre una cuestión sobre la que no tiene competencia. Se pronunció sobre el Jefe del Estado. Aquí la cuestión es poner límites a la actividad del Parlamento de Cataluña. Por eso es tan importante que se haya admitido a trámite este recurso que el Gobierno tardó en plantear. Hay que delimitar las competencias de un Parlamento, que es autonómico, que no representa soberanamente a Cataluña, porque la soberanía es la de todos los españoles de forma indivisible. A ver qué dice el Tribunal Constitucional, pero ya es un indicio haber admitido esto a trámite.