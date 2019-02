De Haro a las 15:30: "Es muy triste que haya compañeros que tengan dificultades para trabajar en Cataluña"

Tiempo de lectura: 1



El Gobierno está dando a estas horas todavía su versión de por qué haber roto con los independentistas. Está explicando motivos que no son motivos, porque los razonamientos de Carmen Calvo no responden a la realidad. Hablaremos despacio de este asunto, pero hoy me ha llamado la atención un informe que ha presentado 'Reporteros sin Fronteras', una ONG que cuenta cuál es el nivel de libertad de prensa en el mundo. Hacen informe generales y al estudiar el caso de España dice que la situación en nuestro país es buena. Es un país democrático donde los periodistas tenemos sustancialmente libertad para informar, comentar, opinar o analizar como nos parece conveniente, pero en esa evaluación de lo que ha sucedido este año, hay puntos oscuros. En Cataluña, a la gente que está haciendo información en la calle se le han planteado problemas importantes en algunas ocasiones. Los ataques a los periodistas dificultan su labor en Cataluña. Este informe detalla algunos de esos ataques por parte de grupos radicales independentistas. Es triste. Ya es triste que en una democracia como la nuestra, consolidada en la que no tendría que haber ningun problema de libertad de prensa. Aquí todos ejercemos la libertad de prensa y es trsite que haya compañeros que tengan dificultades en algunas ocasiones para trabajar en Cataluña.