De Haro a las 15:30: "Los crímenes que se cometieron en la Transición conviene recordarlos"

Muy buenas tardes. Es el momento de salida en las carreteras. En las últimas horas hemos recordado la matanza de Atocha. Brasil ha autorizado la ex tradición de García Juliá que fue uno de los autores de la matanza de los abogados de Atocha. Estaba en paradero desconocido hasta que fue detenido en diciembre en Sao Paulo. Una matanza en enero de 1977. La extrema derecha mató a cinco personas en un despacho laboralista de Comisiones obreras. Cinco asesinatos cobardes. Pretendían desestabilizar la Transición, que tuvo lugar en circunstancias muy difíciles porque había una extrema derecha y una extrema izquierda que conspiraban y mataban para que esa Transición no acabara en buen puerto. Este asesinato fue una muestra de ello. El entierro posterior fue una muestra de la voluntad de la izquierda y fundamentalmente del Partido comunista de no dejarse mover de sus posiciones por la provocación violenta de la extrema derecha. Recordamos aquel entierro en silencio en Madrid con claveles rojos en la mano. La extrema derecha quiso evitar la Transición, y la extrema izquierda igual. La extrema derecha provocó la muerte y la izquierda sembró de cadáveres la Transición. En el 78 ETA mató a 66 personas en un año. En el 79, 80 personas. En el 80, 96 personas. Se intentó con violencia acabar con esa Transición a la democracia. Hubo un coste de víctimas que querían desestabilizar el país. Se mantuvo la mente fría de casi todos y se mantuvo en pie la voluntad de construir un régimen nuevo. Estas cosas hay que recordarlas una, dos, doscientas, mil veces porque la paz, la reconciliación, no es algo que se reconquista de una vez para todas. El progreso democrático y moral hay que reconstruirlo permanentemente. Conviene no olvidar que fuimos capaces de construir un régimen democrático. La democracia hay que reconquistarla una vez y otra.