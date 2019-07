De Haro a las 15:30 h: "La formación profesional debe adecúarse a lo que las empresas están demandando"

Buenas tardes. Cierta confusión sobre las negociaciones en PSOE y Podemos. Algunos medios hablaban de que el PSOE daba por rotas las negociaciones. Lo que nos ha cuenta Ricardo Rodríguez es que no es que estén rotas, es que el PSOE ha hecho la que considera su última oferta y espera la respuesta de Podemos. En este momento no se está negociando. Irán y vendrán. De aquí a mañana nos queda mucho. Pero el mundo no se para. Precisamente hoy hemos conocido un informe de Infoempleo y Adeco que dice que un 42% de las empresas exigen un título de formación profesional. Ya casi la mitad de los trabajos son para personas que han estudiado formación profesional. Esto hay combinarlo con otras estadísticas. Otra estadística que dice que más del 60% de las empresas, el 63% de las empresas tiene dificultades para encontrar a sus candidatos. Esto quiere decir que si la formación profesional estuviera mucho más orientada a las necesidades reales de las empresas pues habría muchos más contratados. Este es un tema del que no se discute en España, porque la formación profesional sigue muy estigmatizada. Todavía hay familias que no ven bien que su hijo estudie formación profesional. Teniendo ya un 42% de ofertas de empleo para los que han titulado formación profesional y con un 63% de empresas pidiendo una formación que se adecúe a las necesidades del mundo laboral, está clarísimo que hay que cambiar la formación profesional. Hay que trabajar en esto. En el discurso de Sánchez, el candidato se refirió a la formación profesional, dijo que había que meter 80 nuevas titulaciones. Pero, ¿la realidad cuál es? La formación profesional sigue transitando un camino muy diferente al que transita la vida de las empresas. La formación dual que es una formación en la que participan mucho las empresas, y que funciona bastante bien en Alemania aquí sigue sin despegar. No hay manera de conseguir que la administración educativa esté cerca de las empresas, porque las empresas tampoco tienen la sensibilidad necesaria para entender que tienen que dedicarse a formar. Tarea pendiente. No hay que tener miedo a la formación profesional. Y sobre todo hay que escuchar a las empresas, a lo que están demandando.