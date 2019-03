De Haro a las 15:30: "Es evidente es que el cambio climático es una realidad"

La fórmula de la protesta no sé si es adecuada o no, pero sí es necesario que seamos conscientes de que tenemos un sistema no sostenible

Tiempo de lectura: 1



Hoy es viernes 15 de marzo y hay gente que ha convocado huelgas y concentraciones, sobre todo estudiantes, en más de 100 países para protestar contra el cambio climático para reclamar un cambio de modelo económico, política, etc. son los llamados #Fridayforfuture, que lo ha puesto de moda la activista sueca Greta Thunberg. Podemos discutir si la fórmula de hacer huelga o de concentrarse es la más útil, pero lo que es evidente es que el cambio climático es una realidad. Hay causas variadas, pero fundamentalmente lo señalan todos los estudios científicos, el calentamiento global se debe a la concentración de gases de efecto invernadero. Yo he tenido experiencia personal de ver lo que es el cambio climático especialmente entre los pobres, porque nosotros que estamos a buen recaudo con calefacción o aire acondicionado, aquí en Occidente se nota menos, pero en Nigeria que el lago Chad se haya secado pues significa que la gente allí no tenía para comer y claro, aparece un grupo terroristas como Boko Haram y se los lleva. En la Amazonia también ocurre y uno ve realmente lo que significa el cambio climático. La fórmula de la protesta no sé si es adecuada o no, pero sí es necesario que seamos conscientes de que tenemos un sistema económico que no es sostenible. El aire no es limpio y a pesar de los acuerdo de París no estamos consiguiendo los objetivos necesarios. No es un problema de ideología, la cuestión es que hay un cambio climático y somos responsables de él. El modelo tiene que ser diferente, tiene que ser sostenible.