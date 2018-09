De Haro a las 15:30: "El lío que hemos tenido toda semana porque Pedro Sánchez quería ocultar su tesis"

La semana política empezaba con el anuncio de Pedro Sánchez de que iba a realizar una reforma exprés de la Consitución para suprimir aforamientos. En este momento, no sabemos en qué consiste esa reforma.

Tiempo de lectura: 1



Si te acuerdas la semana política empezaba con el anuncio de Pedro Sánchez de que iba a realizar una reforma exprés de la Consitución para suprimir aforamientos. Hoy, en el Consejo de Ministros, se ha estudiado este asunto y se ha quedado en mucho menos. El Gobierno ha decidido pedir al Consejo de Estado que se pronuncie. En este momento, no sabemos en qué consiste la reforma de los aforamientos. Si es para actividades de corrupción privada o actividades de corrupción en el ejercicio de su cargo.Los socios del Gobierno, Pablo Iglesias, han pedido un referéndum para que se suprima la inviolabilidad del rey, una consulta sobre los toros...Fíjate, el lío que hemos tenido durante toda semana porque Pedro Sánchez quería ocultar le plagio de su tesis. Acaba la semana y lo que era una reforma exprés ya no es tan exprés y a estas alturas todavía no sabemos en realidad en qué consiste, ni a quién afecta la supresión de los aforamientos. Esto es lo que pasa cuando se pretende reformar la Constitución para que rápidamente todo el mundo lo rápidamente que hizo la tesis Pedro Sánchez.