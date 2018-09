De Haro a las 15:30: "Estamos pendientes de Cataluña, porque nos parece que lo del País Vasco no avanza"

Tiempo de lectura: 1



El Lehendakari Urkullu ha propuesto en las últimas horas una España confederal inspirada en el modelo de la Unión Europea. La Unión Europea en este momento no es una confederación. No hay. Estamos siempre pendientes de Cataluña (y es lógico) porque nos parece que lo del País Vasco en realidad no avanza. El PNV de vez en cuando habla de independencia, pero en realidad los del PNV no la quieren. Las encuestas muestran que en el País Vasco son pocos los que quieren una independencia para esa Comunidad Autónoma, pero de vez en cuando Urkullu saca "la patita" y habla de una España condeferal. Habrá que seguir con más atención respecto a esto del País Vasco, porque hay que tener en cuenta que hay una ponencia para el autogobierno en la Cámara de Vitoria en la que ha habido un acuerdo a principios de verano para impulsar mayor autogobierno. Esto no es posible, porque ya tienen todas las competencias. Eso es independencia. Habrá que prestar más atención en lo que sucede en el País Vasco, porque lo tenemos un poco olvidado.