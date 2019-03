De Haro a las 15:30: "Egipto no es un país de un solo color"

Tiempo de lectura: 1



El actual presidente de Egipto, que es un país muy importante, hace cosas buenas y malas. Empecemos por las malas. Al-Sisi no es un demócrata, no mantiene un régimen de libertades, pero Al-Sisi no hace las reformas necesarias para que llegue la democracia a Egipto. Las buenas son que Alsisi ha sido un muro contra los hermanos musulmanes. De lo contrario, eso hubiera sido un desastre. Y de las cosas buenas que está haciendo Al-Sisi en Egipto es que se le está dando libertad a los cristianos. En 2016 se aprobó una ley para que pudeiran contruir sus igleisas, porque los cristianos hasta ese momento habían tenido mucha dificulad y ahora ha hecho una cosa importante, ha regularizado casi 800 iglesias que se habían construido sin permiso. Una buena medida que ayudará a reconocer la situación y es que Egipto no es un país de un solo color. Al-Sisi que hace cosas muy malas también hace cosas buenas reconociendo la pluralidad del país e impidiendo que gobierne el islamismo.