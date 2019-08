De Haro a las 15:30 h: "Si comemos proteínas de otro modo, el impacto del cambio climático será menor."

Muy buenas tardes. Hace unos días cuando se iniciaron los trabajos del grupo gubernamental de expertos del cambio climático, ya hablamos de lo importante que es que no se desperdicien alimentos. Además de las personas que pasan hambre, por el cambio climático. Hoy hemos conocido la conclusión de la reunión de trabajo de este grupo gubernamental. Y efectivamente como esperábamos este grupo ha hecho una serie de recomendaciones, sobre como tiene que cambiar nuestra forma de consumir alimentos, sobre cómo no sobre explotar el planeta. Han destacado que el desperdicio es el responsable de entre el 8 y el 10% de todas las emisiones del efecto invernadero que genera el ser humano. Compramos 100 kilos por cabeza en Occidente al año probablemente más de lo que vamos a consumir. Toda esa comida acaba en la basura. Si en vez de producir esos alimentos que tiramos, no los produjésemos habría menos desperdicio y habría menos efecto invernadero. La recomendación no es solo que no desperdiciemos tantos alimentos, hay más recomendaciones sobre nuestro modo de consumo y nuestro modo de derrochar. Por ejemplo se propone retomar prácticas agrícolas y ganaderas de las poblaciones indígenas tradicionales, más espacio para los bosques, se hace una advertencia sobre el uso del agua, el consumo excesivo de carne... Si comemos proteínas de otro modo, conseguiremos que el impacto sea menor. Es una llamada a la advertencia, la responsabilidad. No podemos usar los recursos disponibles, sin tener en cuenta que todo está interconectado. En vez de comer diez filetes de ternera a la semana, comemos uno o dos. O buscar un tipo de alimento que nos de proteínas. Otras fórmulas menos agresivas. Todo esto es una advertencia que hay que tener en cuenta.