De Haro a las 15:00h: "¿Romperá esta vez la baraja ERC?"

Te confieso que esta noche no he dormido bien. He dormido sobresaltado, inquieto, despertándome a menudo. Anoche, antes de salir de la radio leí una previsión informativa que es la que me ha dejado insomne. Las previsiones para hoy me recordaron que esta tarde se va a producir el gran evento: Torra va a dar una conferencia en el Teatro Nacional de Cataluña. Conferencia en la que Torra va a aunciar su plan soberanista. A la una de la mañana, me he desvelado preguntándome si entre sus objetivos estará proclamar la república como hace un año. A las dos de la mañana, me he sobresaltado pensando en los apoyos internacionales que suscitará el nuevo plan de ruptura. A las tres de la madrugada, me he dado una ducha y en voz alta he gritado: ¿Romperá esta vez la baraja ERC? Cuando ya la aurora despuntaba con sus rodados dedos, me he dado cuenta de que estaba siendo víctima de una sucesión de pesadillas. Pero al despertarme me he acordado de familia amiga de Cataluña que ya no habla de política en las comidas y he necesitado un café doble para venir a la radio.