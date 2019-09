De Haro a las 15:00h: “La gente-gente no quiere recibir propaganda electoral”

Hay muchos, mucha gente-gente que no quiere recibir propaganda electoral. No tenemos los datos actualizados pero hasta el el lunes 481.000 personas habían enviado su solicitud al INE para que los candidatos no les envíen la habitual carta con una foto, generalmente retocada, pidiéndole el voto. ¿Qué significa esto? No sabemos si es que estas personas han decidido no acudir a las urnas y es un síntoma de que la abstención va a aumentar significativamente. O si esta solictud de no recibir propaganda se produce porque los votantes se consideran suficientemente informados y no quieren papeles. En cualquier caso es un síntoma del cabreo por la repetición electoral.