De Haro a las 15:00h: “Ana Julia Quezada no ha sido condenado por asesinato porque haya ensañamiento”

Ya tenemos la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería contra Ana Julia Quezada por el asesinato del pequeño Gabriel. Como todos recordamos el juicio ha tenido un jurado popular que hace diez día encontró a Quezada responsable del asesinato de Gabriel. Lo consideró un asesinato y no homicidio porque hubo alevosía, eso significa que la víctima no se puede defender.

La Audiencia a condena a Quezada a pena con prisión permanente revisable, lo que significa que por los menos estará 25 años en la cárcel y que entonces se estudiará la situación . Aunque el asesinato de Gabriel fue algo horrible no estaba claro que el veredicto del jurado supusiera necesariamente una condena de prisión permanente revisable, y esa condena puede ser revisada o anulada. La pena de prisión permanente ha llegado a nuestras leyes, hace muy poco, en 2015. Desde entonces se han producido una decenas de condenas y al menos en dos casos el Tribunal Supremo las ha rebajado. ¿Por qué? Porque la prisión permanente revisable plantea algunas dudas importantes. Está prevista para algunos supuestos muy graves, uno de ellos es que la víctima sea menor de 16 años, que es el caso de Gabriel. Pero eso motivo es precisamente lo que plantea problemas. Quezada ha sido condenada por asesinato porque Gabriel era pequeño, no porque haya ensañamiento. De hecho el jurado dejó claro que ese ensañamiento no se había producido.