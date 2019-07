De Haro a las 15:00 horas: "La memoria en ocasiones es dolorosa y en otras ocasiones es festiva"

Desde esta mañana estamos estamos recordando en esta emisora a Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada, dos guardias civiles asesinados por ETA en Mallorca hace diez años. Fueron las penúltimas víctimas mortales de la banda terrorista. La autoría del atentado no ha sido resuelta. Como 300 de los asesinatos cometidos por ETA. Es conveniente recordar estos nombres y estas cifras ahora que se rinde a homenaje a los etarras como si fueran héroes. La memoria en ocasiones es dolorosa y en otras ocasiones es festiva. Es sin duda festivo recordar el 11 de abril de 1983. El 11 de abril de 1983 Garcis conseguía el Oscar a la mejor película extranjera por Volver a empezar. La banda sonora elegida por Garci fue el canon de Pachebel. Todo indica que esta banda sonora, la de volver a empezar va a marcar lo poco que queda de julio y buena parte de agosto. Estamos como hace dos semanas, en su programa de televisión, emitido hace unas horas, Iglesias ha reiterado que Sánchez no tiene proyecto para España y ha reclamado, otra vez, entrar en el Gobierno Carmen Calvo, volver a empezar, insiste en lo que ya insistía, en que no quiere a Podemos en el Gobierno y en reclamar apoyos por fuera. Cómo si no hubiera fracasado la investidura hace menos de una semana. ¿Hemos vuelto a la casilla de salida? ¿Quién se ha dejado más pelos en la gatera Iglesias o Sánchez? No tenemos evidencias científicas. Pero lo que si está claro es que Sánchez está dispuesto todo el aparato del Estado y el aparato mediático que le es afín para propiciar un Gobierno en solitario. Hoy hemos tenido un Cis de Tezanos, que qué cuasialidad, le viene que niquelado a Sánchez. El barometro se realizó en julio cuando Sánchez no quería dejar entrar a Iglesias en el Gobierno y, según Tezanos, esa negativa le deba a Pablo Iglesias casi la mayoría absoluta, nada más y nada menos que un 41, 3 por ciento en intención de voto, mejor resultado que el que tuvo FG en 1989.

