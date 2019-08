De Haro a las 15:00 horas: "Jordi Pujol, no fue el promotor directo del proceso de secesión"

¿Hasta que punto una presunta causa justa, hasta que punto una ideología de presunta liberación redime la corrupcción del fundador o de los fundadores? ¿La pretendida justicia de una Cataluña independiente puede limpiar la injusticia de sus promotores? Ese es la pregunta que a estas horas, que desde hace cinco años, llama a las puertas de lo que fue el nacionalimo y ahora es el independentismo. Jordil Pujol, el ex presidente de la Generalitat no fue el promotor directo del proceso de secesión. Si lo fue su delfín Artur Mas. Si Mas no se hubiera líado la manta a la cabeza y no hubiera apoyado la Diada de 2012 no habría habido proceso independentista en Cataluña. Pero probablemente después de lo hecho por Pujol en 23 años el proceso de secesión hubiera estallado de un modo u otro. Pujol ha vuelto a ser noticia porque la Fiscalía Anticorrupción cree haber descubierto una nueva fortuna suya y de su familia cuando está a punto de concluir la investigación sobre supatrimonio multimillonario con orígenes presuntamente irregulares. La fiscalía ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que solicite a Andorra información sobre seis nuevas cuentas bancarias. Hace unos días se han cumplido cinco años del comunicado en el que Pujol reconocía tener una fortuna fuera de España sin declararar. Entonces aseguró que el dinero procedía de una herencia de su padre. Desde entonces Pujol y toda su familia han sido investigados por fraude fiscal y blanqueo de capitales. La investigación que se realiza en la Audiencia Nacional integra el el origen de la fortuna andorrana como los negocios del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, y del benjamín, Oleguer. Los investigadores nunca han creído la versión de la herencia, pero han descubierto el origen. Todo apunta a que procede de la “corrupción política” Lo que está más claro, en la instrucción, son los indicios contra el hijo mayor, que recibió pagos millonarios de empresas adjudicatarias de la Generalitat. Según uno de los últimos informes de la Unidad de Delicuencia Económica y Fiscal, la familia Pujol atesoraba unos 70 millones de euros en distintas divisas en las cuentas que, desde al menos 1990, gestionaba bajo "un plan preconcebido y ordenado" para ocultar sus fondos. Hace algo más de un año en un acto publica Pujol revindicaba lo que había hecho en política. Aseguraba que las huellas que había dejado para una Cataluña mejor eran buenas Y decía tambiñen que se sentñia insatisfecho. ¿De que se sentia Pujo insatisfecho de haber alimentado las bases de un proceso secesionista que ha provocado el desastre en Cataluña o de haber acumulado una fortuna de forma irregular aprovenchándose de la política, del victimismo?

