Fernando De Haro: "Durante el año pasado se produjeron casi 200 actos de homenajes a etarras"

El 1 de julio de 1997. Ortega Lara había perdido 23 kilos, masa muscular y densidad ósea. Sufría de trastornos del sueño, estrés postraumático, ansiedad y depresión. El zulo en el que se hallaba, muy húmedo (pues se encontraba a pocos metros del río Deba sin ventanas y situado bajo el suelo de una nave industrial, tenía unas dimensiones de 3 metros de largo por 2,5 de ancho y 1,8 m de altura interior.

Uno de los secuestradores y carceleros de Ortega Lara era el etarra Xabier Ugarte Villar. Este domingo tras cumplir 22 años de prisión, en Oñatu, Ugarte, ha sido homenajeado como un heróe. En Twitter, el Ayuntamiento de este municipio guipuzcoano gobernado por Bildu ha retituedado la publicación de un usuario que celebraba la puesta en libertad. Este fin de semana ha salido de prisión el histórico dirigente de ETA Baldo, que ha estado en la cárcel casi tres décadas por delitos de sangre. Ha recibido un homenaje en Hernaní. El Gobierno ha puesto en conocimiento de la fiscalía el homenaje. Este homenaje no es nuevo. Durante el año pasado se produjeron casi 200 actos de homenajes a etarras. La Audiencia Nacional ha recibido numerosas denuncias por estos homenajes en muchos casos se ha producido el archivo automático de las denuncias presentadas. El juez Santiago Pedraz cuando investigó el homenaje al etarra Javier Balerdi, determinó qu no sólo no constituían delito, sino que se trataba de “una manifestación de alegría”. En otros casos la Audiencia Nacional reconocen que los hechos denunciados son constitutivos de delito, pero concluyen el archivo de la denuncia por“falta de pruebas”, o por la imposibilidad de determinar “quiénes son los responsables”, algo que la Ertzaintza alega a la AN en los informes que presenta cuando se interpone una denuncia. Juez, homenaje a Abechucho, según el Supremo no es enaltecimiento sino hay peligro de otro acto. El PSE pide a la izquierda abertzale "una actitud inequívoca" con víctimas de ETA, "incompatible" con homenajes a presos La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que «hay razones estratégicas para facilitar la investidura» de la socialista María Chivite. Bildu dice que serán "la llave para condicionar el Gobierno de Chivite y defiende los homenajes a presos etarras

'La Tarde', un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro, es un magazine de tarde que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, La Tarde ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso, dirigido por Pilar Cisneros y Fernando de Haro.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android