De Haro: "No hay libertad si a un estudiante le dan una palizar por contar la historia como fue"

¿Por qué le han dado una paliza a este estudiante? Porque pertenece a una Asociación que defiende la unidad de España y denuncia los homenajes a los etarras que se producen en el campus universitario. Derrotada ETA se libra en este momento una intensa batalla por el relato. El mundo abertzale, el que le dio los votos a Sánchez para la investidura, está en esa batalla para que triunfe una mentira. A lo largo de lo que va de año se han registrado 59 homenajes a miembros de ETA, 27 fiestas populares en las que se ha hecho referencia explícita a ETA y se han encontrado 50 pintadas y pancartas en las que "se le da las gracias a ETA por su lucha”.

La ley vasca de reparación de las víctimas del terrorismo establece que los poderes públicos evitarán el menosprecio o humillación de las víctimas o sus familiares. No hay más humillación que el enaltecimiento del terrorismo. Esta batalla no la podemos perder. La mentira no puede dominar. Los etarras cometieron asesinatos, no había ni habrá causa que pueda justificar su actuación. La libertad está todavía por conquistar sin a un estudiante en el País Vasco le dan una palizar por contar la historia tal y como fue.