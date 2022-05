De Haro: "La Generalitat seguirá desobedeciendo la ley y los niños cada vez hablarán menos el catalán"

Buenas tardes, a la gente, gente:

Ahora que la invasión de Ucrania por parte de Rusia se prolonga, nos acordamos de otras invasiones protagonizadas por Moscú. En 1968 Praga fue invadida por los carros de combate soviéticos. Las protestas sirvieron para poco. En lo que entonces se llamaba Checoslovaquia se desarrolló un interesante movimiento de disidentes contra el poder soviético. Aquellos disidentes decían que la primera política era la vida. Acostumbramos a pensar que las cosas se cambian desde arriba, cuando los gobiernos deciden hacer un cambio. Pero la primera política es la vida.

La prueba es que después de 40 años de inmersión ligúistica en Cataluña,solo uno de cada tres niños habla catalán cuando habla con sus compañeros. Hace 16 años la situación era totalmente diferente: siete de cada diez niños siempre hablaban catalán. El catalán va perdiendo terreno en la vida real. Como seguramente ya sabes, la Generalitat ha decidido desobedecer una vez más a los tribunales y ha aprobado un decreto para que no se aplique la obligación de impartir un 25 por ciento de las clases en castellano. La Consejería de Educación ha enviado instrucciones a los colegios para que no cumplan la sentencia de los tribunales y desobedezcan como ha hecho la Generalitat. Gonzàlez-Cambray, el consejero de Educación dice que la medida es para alejar a los tribunales de los colegios, es decir para alejar a los colegios de la ley, a eso le llama protección jurídica.

La Generalitat seguirá desobedeciendo la ley y los niños catalanes cada vez hablarán menos el catalán. Porque la primera política no es la que viene de arriba, la primera política es la vida.

La primera política es la vida

En Francia, a dos semanas de las elecciones legislativas, tienen montada una intensa polémica sobre el origen de los incidentes que acompañaron al final de la Champions League. El ministro del interior culpa a los seguidores del Liverpool.

Pero las dos formaciones más a la derecha señalan que el problema es que Saint-Denis es un barrio de migrantes magrebíes. La candidata a las elecciones andaluzas por Vox ha entrado en la polémica, criticando a los que sostienen que todas las culturas no son iguales.

No sé si todas las culturas son respetables, seguramente no. Desde luego todas las culturas no son iguales: las culturas que no creen en la igualdad del hombre y de la mujer, las culturas que hacían sacrificios humanos, las culturas que no cuidan de la vida, de la vida de todos, los de fuera y los de dentro, son peores culturas. Las personas sí, las personas si son todas respetables. Esto se suele olvidar. Y, repito, hay culturas mejores que otras. Una cultura dispuesta a abrirse a lo universal, una cultura que no fomente el miedo al diferente es una cultura mejor que otra cultura que se cierre sobre si misma y que le eche la culpa de todo a los demás".

También te interesa

De Haro, por lo ocurrido en Saint-Denis: "La mala política busca un chivo expiatorio, culpa a los migrantes"