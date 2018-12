De Haro: "España es el cuarto país de Europa donde los condenados pasan más tiempo en prisión"

Tiempo de lectura: 1



El caso de Laura Luelmo y, sobre todo, la cobertura televisiva - las horas de cobertura televisiva - provocan una sensación falsa. La sensación de que nuestro país es un país inseguro en el que te juegas la vida si sales a la calle a cerrar. No es cierto. España es uno de los países con menos asesinatos por cada 100.000 habitantes: 0,7 por ciento. Tampoco es cierto que las personas que cometen un delito salgan pronto a la calle. España es el cuarto país de Europa donde las personas condenadas más tiempo están en prisión. Más que en Italia, en Franbcia, en el Reino Unido y en Alemania. Y hay que recordar que nuestra Constitución recoge el principio de rehabilitación. España es uno de los países con más bajo índice de criminalidad de Europa. Cuenta, además, con uno de los códigos penales más duros de su entorno y con una mayor estancia media de los condenados en prisión.

Por eso, aunque sea impopular en este momento hay que decirlo, el derecho, el código penal no puede ponernos a salvo de los asesinos, de que alguien cometa delitos. La seguridad absoluta no existe, no hay nada que nos ponga a salvo completamente del mal. Al final vamos a acabar todos intoxicados de información morbosa, y enfermos de derechos. Desarmados moralmente ante el mal y pensando que los códigos penales nos pueden devolver al paraíso.