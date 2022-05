De Haro, ante los casos de espionaje: "Esto es la guerra de Gila, todos contra todos, ¿a quién creemos?"

"Buenas tardes, a la gente, gente:

Después de los dos goles de Rodrygo, en los minutos 90 y 91, después de esos dos goles que forzaron la prórroga y que van a permitir al Real Madrid estar en París se ha producido un auténtico estallido de religiosidad. Al menos en la prensa deportiva. Se habla de milagro, se le pide a Dios que explique lo que sucedió. El fútbol tiene un ambiente religioso, los jugadores se santiguan, señalan al cielo cuando meten gol... Y hoy se habla de milagro. ¿Qué es un milagro? Hay quien define un milagro como algo que sucede cuando hay infinitas probabilidades de que no suceda. Yo no se nada de estadística pero es evidente de que había muchísisimas probabilidades de que no sucediera lo que sucedió ayer, pero muchisisimas no son infinitas. Hay quien dice que un milagro es algo inexplicable. Pero según Manolo Lama lo sucedido tiene explicación.

Vamos con lo del espionaje y lo del CNI. Esto se parece cada vez a lo que contaba Gila. Esta mañana, Paz Esteban la directora del CNI ha llegado al Congreso para informar en la Comisión de Secretos sobre el espionaje a los independentistas y sobre el espionaje sufrido por Sánchez.

A los diez miembros de esa comisión, cuatro de ellos independentistas, les han quitado el móvil para guardar el secreto. Ha dado igual. Al acabar han largado mucho o casi todo lo dicho. Ya sabíamos que iban a hacer eso, y ya sabíamos que dijera lo dijera Paz Esteban los independentista no se iban a dar por satisfechos.

Esto es la guerra de Gila, todos contra todos: los socios parlamentarios del Gobierno contra el Gobierno, dentro del Gobierno, Podemos contra Margarita Robles, y Robles contra Bolaños.

¿Qué ha contado Paz Esteban?

Que se espió, con autorización judicial, a 18 independentistas. Si es con autorización judicial, el CNI ha cumplido su deber. La información que destapó el caso, escrita por un independentista, decía que habían sido espiados 60 de los suyos, 60 independentistas. Es un problema de credibilidad. ¿A quién creemos? A una de las partes o a ninguna. No tenemos información para responder a esa pregunta. Moncloa, o sea Sánchez y Bolaños querían presentarse como víctimas en esto de los espionajes y querían ofrecer a sus socios la cabeza de Paz Esteban, que depende de Margarita Robles. Robles le ha echado la culpa a Bolaños. De momento Paz Esteban sigue viva y Bolaños no admite que la brecha de seguridad sea suya.

Pito pito, que yo no he sido. Todos somos responsables. Lo de Gila era más serio".