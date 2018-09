De Haro a las 15h: "Los medios de comunicación volvemos a hablar de Siria"

Tiempo de lectura: 1



Los medios de comunicación volvemos a hablar de Siria. De esa guerra infame en la que todas las potencias regionales y mundiales tienen intereses, intereses que van contra la vida de la gente-gente. Yo, que he pateado Siria, que la he cruzado de norte a sur, que he escuchado el llanto de las viudas y de las madres que han perdido a sus hijos te puedo decir que en Siria nada es lo que parece. Te puedo decir que no se pueden hacer esas simplificaciones maniqueas que hacemos desde aquí, desde nuestro confortable sofá. Volvemos a hablar, porque el Gobierno de Asad, con el apoyo de Rusia y de Irán han lanzado una ofensiva contra la provincia de Idlib. Una provincia del norte que está al lado de Alepo. Y los medios occidentales siguen empeñados en decir que esa provincia está controlada por los últimos rebeldes, por los últimos insurgentes. Eso que llaman rebeldes e insurgentes no son opositores democráticos, son yihadistas vinculados a Al Qaeda. La oposición democrática en Siria desapareció hace 7 años, tan pronto como empezó la guerra. Solo quedaron yihadistas.