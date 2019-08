Fernando a las 15h: "Chivite criticaba el nacionalismo con el que ahora va a gobernar"

Es uno de agosto, estamos en pleno periodo de vacaciones y tenemos que seguir hablando de política. Tenemos que seguir hablando de política porque una semana después del fracaso de su investidura, Sánchez ha recurrido a una nueva fórmula para presionar a Podemos a cambio de nada, porque se ha desbloqueado el acuerdo en Madrid, y porque, esto es lo más importante, ha comenzado el debate de investidura en el Parlamento de Navarra.

Hoy no va a salir investida como presidenta la socialista María Chivite pero sí logrará la investidura para un Gobierno con los nacionalistas vascos y la abstención de Bildu, que ha exigido compensaciones. La investidura de Navarra es, después de la investidura o no investidura de Sánchez, el acontecimiento político más importante en España. Por eso estamos hablando el 1 de agosto de política. Chivite va a ser presidenta de Navarra con un tripartito formado por PSN, Geroa Bai y Podemos. Pero la práctica Navarra va a estar también en manos de Izquierda-Ezkerra, la IU navarra y de Bildu. La investidura no va a ser posible sin la abstención de cinco de los siete diputados de Bildu. El parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz, ya ha asegurado hace unas horas, que las abstenciones no son gratis, que la política de exclusión del partido heredero de ETA que deberá cambiar en cuanto inicie su andadura el gobierno. La socialista Chivite va a gobernar con el nacionalismo vasco de Geroa Bai, con el radicalismo de Podemos, con la vigilencia de Bildu, esta mañana ha justificado esta opción porque la pluralidad es progreso.

Son cosas que se dicen en una investidura en la que Chivite se reconcilia con la politica vasquista de Geroa Bai, que combatió en la legislatura pasada. No hace muchas semanas, Chivite criticaba el nacionalismo con el que ahora va a gobernar.