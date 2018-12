Fernando de Haro, a los Mossos: "Estamos con vosotros, porque defendéis la libertad de manifestación"

Tiempo de lectura: 1



La CUP manda. Torra le ha dado cuatro días a Buch para reformar la cupula de Interior y Buch ha asegurado que las cargas policiales no son democráticas. ¿Por qué no son democráticas unas cargas para garantizar la libertad de manifestación? Por una razón muy sencilla: porque la Generalitat está del lado de los cobardes encapuchados. No se puede asaltar la Bastilla y dormir en ella. Ya lo dijo Torra invitándo a la gente de la CUP a apretar. Y Torra pone a sus policías en la picota.

Un abrazo a todos los Mossos d'Esquadra. En especial, a los que están heridos. Heridos por defender la libertad de los ciudadanos que querían manifestarse. Nosotros estamos con vosotros, no hace falta que tengáis jefes que estén de vuestro lado. Ya lo estamos nosotros.